Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:32

Полузащитник «Ахмата» Тимофеев — о победе над ЦСКА: «Было важно забрать три очка»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Очень важно было забрать три очка. Это сейчас на первом месте, а не какая у нас игра. Нам нужна была победа, в матче с ЦСКА это получилось. После первого удаления у соперника были произведены корректировки, второй тайм в нашем исполнении был лучше, чем первый. Как повлиял приход Адиева? Каждый тренер вносит свои изменения. Сейчас конкретно трудно говорить о них. Лучше спросить об этом в конце чемпионата», — сказал Тимофеев «СЭ».

В сезоне-2023/24 30-летний Тимофеев отыграл 25 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами.

На данный момент грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 встречах.

Артем Тимофеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
Названы лучшие россияне в регулярном чемпионате НХЛ
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло до 15
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
Штурмовики захватили позиции и взяли в плен солдат ВСУ на купянском направлении
ПВО РФ уничтожила два украинских воздушных шара над Тульской и Московской областями
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Пари НН» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
«Пари Нижний Новгород» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Москва набирает всего очко с проваливающими весну «Рубином» и «Ахматом». Внизу таблицы все намного интереснее, чем наверху
Источник: «Спартак» предложил 2-летний контракт главному тренеру «Галатасарая» Буруку
Федотов: «Смогли скомпенсировать удаление самоотдачей, но пропустили два простых гола»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Пари Нижний Новгород» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

ЭСК: судья Иванов правильно не назначил пенальти в эпизоде с участием Кержакова в игре «Краснодар» — «Зенит»