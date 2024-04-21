Полузащитник «Ахмата» Тимофеев — о победе над ЦСКА: «Было важно забрать три очка»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Очень важно было забрать три очка. Это сейчас на первом месте, а не какая у нас игра. Нам нужна была победа, в матче с ЦСКА это получилось. После первого удаления у соперника были произведены корректировки, второй тайм в нашем исполнении был лучше, чем первый. Как повлиял приход Адиева? Каждый тренер вносит свои изменения. Сейчас конкретно трудно говорить о них. Лучше спросить об этом в конце чемпионата», — сказал Тимофеев «СЭ».

В сезоне-2023/24 30-летний Тимофеев отыграл 25 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами.

На данный момент грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 встречах.