Полузащитник «Ахмата» Трошечкин может перейти в «Пари НН»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин, с высокой долей вероятности, перейдет в «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, трансфер может состояться вне зависимости от того, сохранит ли пост главного тренера Сергей Юран. Стороны уже контактировали по вопросу возможного перехода. Отмечается, что решение о его будущем примет губернатор Нижегородской области 21 июня.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел за «Ахмат» 25 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.