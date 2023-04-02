Трошечкин — об игре со «Спартаком»: «К концу матча «Ахмат» начал отсиживаться в обороне и беречь результат»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин подвел итоги матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Довольны результатом в матче со «Спартаком»?

— Если судить по тому, как складывалась игра, то результатом доволен. Но мы всегда едем играть на победу, кто бы против нас ни выходил на поле, — приводит Metaratings.ru слова Трошечкина.

— В последние минут 20 «Спартак» на вас навалился. Как выдержали этот прессинг? Была ли возможность сыграть на контратаке и забить?

— Если была бы возможность забить, то мы бы попытались это сделать. Но не было возможности даже убежать в контратаку. К сожалению, в последние 20 минут мяч не очень часто контролировали.

— Не казалось, что не могли в последние 20 минут убежать в контратаку, потому что «Ахмату» не хватало физических кондиций?

— Не думаю. Здесь больше момент психологии. К концу матча «Ахмат» начал уже отсиживаться в обороне и беречь результат. Если фаворита не устраивает счет, то в любой игре он начинает играть с большой долей владения мяча и давления на соперника, тем более дома. Поэтому я не думаю, что эта ситуация стоит особняком.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» с 33 очками идет шестым. В 22-м туре чемпионата России красно-белые встретятся с «Динамо», а грозненский клуб сыграет против «Урала». Оба матча пройдут 8 апреля.