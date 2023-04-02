Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

Трошечкин — об игре со «Спартаком»: «К концу матча «Ахмат» начал отсиживаться в обороне и беречь результат»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин подвел итоги матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
— Довольны результатом в матче со «Спартаком»?

— Если судить по тому, как складывалась игра, то результатом доволен. Но мы всегда едем играть на победу, кто бы против нас ни выходил на поле, — приводит Metaratings.ru слова Трошечкина.

— В последние минут 20 «Спартак» на вас навалился. Как выдержали этот прессинг? Была ли возможность сыграть на контратаке и забить?

— Если была бы возможность забить, то мы бы попытались это сделать. Но не было возможности даже убежать в контратаку. К сожалению, в последние 20 минут мяч не очень часто контролировали.

— Не казалось, что не могли в последние 20 минут убежать в контратаку, потому что «Ахмату» не хватало физических кондиций?

— Не думаю. Здесь больше момент психологии. К концу матча «Ахмат» начал уже отсиживаться в обороне и беречь результат. Если фаворита не устраивает счет, то в любой игре он начинает играть с большой долей владения мяча и давления на соперника, тем более дома. Поэтому я не думаю, что эта ситуация стоит особняком.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» с 33 очками идет шестым. В 22-м туре чемпионата России красно-белые встретятся с «Динамо», а грозненский клуб сыграет против «Урала». Оба матча пройдут 8 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/troshechkin-akhmat-khorosho-protivostoyal-v-oborone-spartaku-no-k-koncu-matcha-stal-berech-rezultat-240205/
Александр Трошечкин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Гогниев о разгромном поражении «Химок» от «Краснодара»: «Больно. Хотели сыграть на ноль, а вышло так, как вышло»
Габулов — о результатах «Химок»: «Ровно год назад нами была проделана работа по спасению команды. Получается, зря»
«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
6:0! «Краснодар» на выезде разгромил «Химки»
Новиков призвал игроков ЦСКА не расслабляться в матче с «Факелом»
«Химки» — «Краснодар»: Кривцов забил шестой гол в ворота красно-черных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гогниев о разгромном поражении «Химок» от «Краснодара»: «Больно. Хотели сыграть на ноль, а вышло так, как вышло»