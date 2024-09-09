Полузащитник «Акрона» Джурасович назвал топовыми игроков РПЛ

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович ответил на вопрос о том, в чем заключается главное различие между чемпионатами России и Сербии.

«Мои друзья говорили правду — интенсивность действительно очень высокая, что является главным отличием от сербской лиги, у нас все немножко медленнее. В Сербии все в основном играют позиционно в своих зонах, в России же прессинг куда выше и агрессивнее, ты пробегаешь куда больше во время матча. Плюс в РПЛ очень много жестких единоборств, много работы над физикой. И футболисты здесь реально просто топовые», — цитирует Джурасовича «РБ Спорт».

21-летний Джурасович перешел в тольяттинский клуб перед началом сезона-2024/25. Серб провел за «Акрон» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.