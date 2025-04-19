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Судейство

19 апреля, 22:51

Игрок «Акрона» Данилин обвинил арбитров в помощи «Спартаку»: «Тяжело играть, когда на поле 11 человек против 12»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин раскритиковал судейство после поражения от «Спартака» (2:3) в 25-м туре РПЛ.

По ходу встречи тольяттинцы вели со счетом 2:0, но трижды пропустили. «Спартак» в концовке забил решающий гол с пенальти, отличился Эсекьель Барко, который до этого не реализовал одиннадцатиметровый в первом тайме.

- Тяжело играть, когда на поле 11 человек против 12, — начал Данилин.

— Что вы имеете в виду?

— Когда три человека в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч. Все спорные эпизоды в пользу «Спартака». По пенальти скорее вопросов нет, но как главный арбитр (Сухой) вел игру, конечно... — приводит слова Данилина Metaratings.

«Спартак» (50 очков) поднялся на второе место в РПЛ, по дополнительным показателям обойдя «Зенит» (50), но у сине-бело-голубых есть один матч в запасе. «Акрон» (28) идет девятым в турнирной таблице.

Источник: Metaratings
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Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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