Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:06

Полузащитник «Акрона» Джурасович поделился мнением о работе с Александром Кержаковым

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович, перешедший из «Спартака Суботица», рассказал, что думает о работе с российским тренером Александром Кержаковым.

— Кержаков — хороший человек и профессионал, отличный тренер. Мы с ним отлично играли и работали вместе, но, к сожалению, не дошли до какого-то большого успеха. Так бывает — это футбол. Я многому у него научился.

— Чему?

— Всему в футболе: позиции и все такое, ха-ха. В работе с ним я приблизился к пониманию русского футбола. Интенсивность на тренировках была приближена к тому, что я сейчас вижу в РПЛ. Хотел бы видеть его в России. Главное, чтобы у Александра было желание, — цитирует игрока Sport24.

Кержаков тренировал сербский «Спартак» в 2023 году. На данный момент специалист работает в «Кайрате».

Источник: Sport24
Александр Кержаков
ФК Акрон
0
Читайте также
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Трамп рассказал о полученном после покушения письме от Си Цзиньпина
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Гладилин считает, что у Зиньковского проблемы с психологией

Экс-селекционер «Локомотива» Баранник оценил игру Дзюбы в московском клубе