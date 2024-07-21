Полузащитник «Акрона» Джурасович поделился мнением о работе с Александром Кержаковым

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович, перешедший из «Спартака Суботица», рассказал, что думает о работе с российским тренером Александром Кержаковым.

— Кержаков — хороший человек и профессионал, отличный тренер. Мы с ним отлично играли и работали вместе, но, к сожалению, не дошли до какого-то большого успеха. Так бывает — это футбол. Я многому у него научился.

— Чему?

— Всему в футболе: позиции и все такое, ха-ха. В работе с ним я приблизился к пониманию русского футбола. Интенсивность на тренировках была приближена к тому, что я сейчас вижу в РПЛ. Хотел бы видеть его в России. Главное, чтобы у Александра было желание, — цитирует игрока Sport24.

Кержаков тренировал сербский «Спартак» в 2023 году. На данный момент специалист работает в «Кайрате».