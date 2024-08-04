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Сегодня, 16:02

Игрок «Акрона» Джурасович: «Постараюсь стать таким же легендарным как Иванович»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в комментарии для «СЭ» рассказал о своих целях в российском клубе.

«Постараюсь стать таким же легендарным в РПЛ как Бранислав Иванович. Я приехал сюда работать, делать все, чтобы каждый день становиться все лучше и лучше. Знаю, что из сильных сербских футболистов здесь играют Зделар и Гайич из ЦСКА», — сказал Джурасович «СЭ».

21-летний серб летом перешел в «Акрон» из «Спартака» (Суботица). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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