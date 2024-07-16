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Сегодня, 20:13

Полузащитник «Акрона» Галоян сравнил Сперцяна с Мхитаряном

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Полузащитник «Акрона» Артур Галоян оценил перспективы сборной Армении и Эдуарда Сперцяна.

«Вера, что сборная сыграет на ЧМ-2026, есть всегда. А дальше все покажет отборочный этап. Верю всегда в свою команду. Пока рано говорить об ее уровне, так как команда только формируется. Сперцян — лидер этой сборной? Очень талантливый парень. Несколько лет уже хорошо себя проявляет в РПЛ и на уровне сборной. Думаю, он может вырасти в футболиста величины Генриха Мхитаряна», — сказал Галоян «РБ Спорт».

Ближайший матч Армения проведет 7 сентября в Лиге наций против Латвии. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.

Источник: РБ Спорт
Генрих Мхитарян
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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