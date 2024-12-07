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Хубулов: «Играть с Дзюбой — прекрасно. Это великий российский нападающий»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов прокомментировал гол своего одноклубника Артема Дзюбы в ворота «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).

— Какого это — играть с Дзюбой в одной команде?

— Прекрасно.

— Дзюба — великий нападающий для российского футбола в 21-м веке?

— Однозначно да. Это один из лучших нападающих за всю историю России.

— Дзюба не праздновал гол. Он говорил, почему?

— Я думаю, тут не нужно объяснять. Забил бывшей команде.

— Но после матча, когда вы были на поле, он праздновал очень даже ярко.

— Это эмоции, игра закончилась уже. Когда он забил, то выразил уважение «Зениту» и его болельщикам. А после игры эмоции дали о себе знать.

Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год (с перерывами).

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Артем Дзюба
ФК Акрон
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