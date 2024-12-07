Сегодня, 20:10
Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов прокомментировал гол своего одноклубника Артема Дзюбы в ворота «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).
— Какого это — играть с Дзюбой в одной команде?
— Прекрасно.
— Дзюба — великий нападающий для российского футбола в 21-м веке?
— Однозначно да. Это один из лучших нападающих за всю историю России.
— Дзюба не праздновал гол. Он говорил, почему?
— Я думаю, тут не нужно объяснять. Забил бывшей команде.
— Но после матча, когда вы были на поле, он праздновал очень даже ярко.
— Это эмоции, игра закончилась уже. Когда он забил, то выразил уважение «Зениту» и его болельщикам. А после игры эмоции дали о себе знать.
Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год (с перерывами).