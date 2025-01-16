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Сегодня, 11:45

Полузащитник «Акрона» Лончар об интересе от клубов РПЛ: «Со мной никто не связывался»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе других клубов РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда клубов РПЛ к 28-летнему черногорцу.

«Отлично, когда другие клубы наблюдают за моей игрой или за игрой моих партнеров. Знаю, что в России есть несколько топ-клубов по составу и инфраструктуре. Но я видел об интересе ко мне только из СМИ, никакой конкретики до меня не долетало. На данный момент я полностью сфокусирован на «Акроне». Если будут какие-то изменения, предложения, то узнаю об этом одновременно с вами. Сейчас со мной никто не связывался, конкретики никакой не было», — сказал Лончар «СЭ».

В этом сезоне Лончар провел за «Акрон» 19 матчей, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

РПЛ
ФК Акрон
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