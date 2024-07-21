Полузащитник «Акрона» назвал главное отличие РПЛ от первой лиги

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко назвал главное отличие РПЛ от Мелбет-Первой лиги.

В 1-м туре чемпионата России тольяттинская команда уступила в гостях «Локомотиву» (2:3).

«В РПЛ надо меньше ошибаться. Здесь ни маленькие, ни большие ошибки не прощают. Нужно играть в свой футбол и стараться не допускать оплошности. От «Локомотива» получили 3 гола только из-за собственных ошибок.

В первой лиге больше борьбы, этим и сложнее, а в РПЛ больше футбола. «Акрон» играет в футбол, поэтому, надеюсь, нам будет легче в премьер-лиге, — приводит слова Палиенко Sport24.

В следующем матче «Акрон» сыграет в гостях с «Факелом» 27 июля.