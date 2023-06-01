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РПЛ

Сегодня, 11:04

Салтыков: «Дзюба — самый крутой игрок РПЛ начиная с марта»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Кто самый крутой игрок РПЛ для тебя на данный момент?

— Если говорить о дистанции, то Малкому равных нет. Если мы скажем про отрезок начиная с марта, то Дзюба. Он пришел в команду, которая была в зоне стыков. Сейчас он с ней поднялся и обезопасил ее. Он забивает, отдает, все цепляет, бьется за каждый мяч. Это большой пример для каждого, — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. В мае железнодорожники объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающим по схеме «1+1». Дзюба провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-salty-kov-artem-dzyuba-bol-shoj-primer-dlya-kazhdogo/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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