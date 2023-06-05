Полузащитник «Балтики» Дудиев рассказал о совместной работе с Игнашевичем

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал о совместной работе с главным тренером Сергеем Игнашевичем.

«Понятно, что Сергей Николаевич молодой тренер, но со своим видением. Он постоянно хочет развиваться, у него много идей, смотрит много футбола. А еще Игнашевич — максималист. У него хороший контакт с футболистами. Он готов объяснять все нюансы. Большой фанат футбола, думает над каждой тренировкой. Принципиальность? Вообще это свойство всех тренеров. К сожалению, слишком поздно это понял. Иначе, может, поменял бы поменьше команд. Думаю, работает простой принцип — тренер всегда хороший для тех, кто играет в стартовом составе. А у тех, кто сидит постоянно в запасе, могут быть вопросы. Но вообще, тренер это не товарищ, не друг — главное, чтобы команда решила задачу. Вот я редко выхожу в основе, но часто на замену. При этом у меня язык не повернётся сказать что-то плохое про Игнашевича. Еще отдельно бы отметил атмосферу — то, что я вижу, довольно редкое явление для Первой лиги. Игроки приезжают позаниматься до тренировки, остаются после. Я много где поиграл и подобного не видел. Это дорогого стоит», — приводит слова Дудиева «Чемпионат».

В октябре 2021 года Игнашевич подписал с «Балтикой» контракт до конца сезона-2022/23. Под руководством экс-защитника ЦСКА и сборной России «Балтика» досрочно вышла в РПЛ и сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые за 25 лет.