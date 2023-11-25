Бистрович — о матче против «Спартака»: «Тяжело играть в таких условиях. Это не футбол»

Полузащитник «Балтики» Кристиан Бистрович прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ (0:2). Игра в Калининграде проходила при сильном снегопаде.

«Не получилось забить голы. Всем понятно, что до первого гола преимущество было у нас. Тяжело играть в таких условиях. Это не футбол. Но знаем, что такое может быть в России. В Турции поле было еще хуже. Жалобы на форму «Спартака»? Да нет, все в порядке. Вот с мячом... Когда он был вверху, было трудно», — сказал Бистрович.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 16 турах. Команда 2 декабря сыграет с «Факелом».