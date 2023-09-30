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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился эмоциями от возвращения на «ВЭБ-Арену» в матче 10-го тура против ЦСКА (0:1).
«Готовился как и к каждой другой игре. Хотя было странно выходить на поле в другой форме. Переход в «Балтику»? Это быстро случилось. Сергей Николаевич позвонил. Когда приехал в ЦСКА, он мне больше всех помогал. Сейчас он хороший тренер. Это видно по тренировкам, по играм», — сказал Бистрович журналистам.
25-летний хорват в летнее трансферное окно на правах аренды перешел из ЦСКА в «Балтику».