Полузащитник Барриос вернулся в расположение «Зенита»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что колумбиец вернулся в Санкт-Петербург и готов сыграть в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Вильмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче», — заявил представитель футболиста Sport24.

Напомним, что Барриос пропустил игру Кубка России со «Спартаком» (0:3) в Москве, так как находился в расположении сборной Колумбии.

«Зенит» и «Ростов» сыграют на стадионе в Санкт-Петербурге 2 октября.