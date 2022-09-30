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30 сентября, 22:07

Полузащитник Барриос вернулся в расположение «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что колумбиец вернулся в Санкт-Петербург и готов сыграть в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Вильмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче», — заявил представитель футболиста Sport24.

Напомним, что Барриос пропустил игру Кубка России со «Спартаком» (0:3) в Москве, так как находился в расположении сборной Колумбии.

«Зенит» и «Ростов» сыграют на стадионе в Санкт-Петербурге 2 октября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-30-barrios-vernulsya-v-raspolozheniye-zenita-i-gotov-sygrat-s-rostovom
Лукас Барриос
ФК Зенит
ФК Ростов
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