Полузащитник Башич не думает об уходе из «Оренбурга»

Футбольный агент Асхат Идризович рассказал, почему полузащитник «Оренбурга» Иван Башич не принял участие в кубковом матче против «Динамо» (0:1).

— Я как раз возвращаюсь из Болгарии, где смотрел на игру Башича в составе молодежной команды Боснии (боснийцы на выезде обыграли болгар 3:0, Башич забил гол), — приводит «РБ Спорт» слова Идризовича. — Иван был вызван в молодежку, именно поэтому и пропустил матч Кубка России. Вернется ли он сейчас в Оренбург? Не знаю, какие у него договоренности.

— Какие впечатления от игры Башича в первой части сезона?

— Конечно, могло быть лучше. Начал он хорошо, забил гол в ворота «Спартака». Но затем случилась травма. Когда он восстановился, на этой позиции были другие футболисты. Главное, что «Оренбург» в целом идет хорошо в чемпионате, показывает отличную игру. У Ивана контракт на три года, у него еще точно будет время показать себя.

— Он точно не планирует уходить из «Оренбурга»?

— Конечно, нет! Хорошая команда, он рад находиться в ней. Если бы ситуация обстояла несколько иначе, они могли бы побороться за еврокубки.

В нынешнем сезоне 20-летний Башич провел 13 матчей за «Оренбургу».