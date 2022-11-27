Полузащитник Башич не думает об уходе из «Оренбурга»

Сегодня, 17:49
Футбольный агент Асхат Идризович рассказал, почему полузащитник «Оренбурга» Иван Башич не принял участие в кубковом матче против «Динамо» (0:1).
— Я как раз возвращаюсь из Болгарии, где смотрел на игру Башича в составе молодежной команды Боснии (боснийцы на выезде обыграли болгар 3:0, Башич забил гол), — приводит «РБ Спорт» слова Идризовича. — Иван был вызван в молодежку, именно поэтому и пропустил матч Кубка России. Вернется ли он сейчас в Оренбург? Не знаю, какие у него договоренности.
— Какие впечатления от игры Башича в первой части сезона?
— Конечно, могло быть лучше. Начал он хорошо, забил гол в ворота «Спартака». Но затем случилась травма. Когда он восстановился, на этой позиции были другие футболисты. Главное, что «Оренбург» в целом идет хорошо в чемпионате, показывает отличную игру. У Ивана контракт на три года, у него еще точно будет время показать себя.
— Он точно не планирует уходить из «Оренбурга»?
— Конечно, нет! Хорошая команда, он рад находиться в ней. Если бы ситуация обстояла несколько иначе, они могли бы побороться за еврокубки.
В нынешнем сезоне 20-летний Башич провел 13 матчей за «Оренбургу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования