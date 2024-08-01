Полузащитник «Бенфики» Кекчю может перейти в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» хочет приобрести атакующего полузащитника «Бенфики» Оркуна Кекчю. Российский клуб обозначил интерес к турецкому футболисту.

При этом, в том случае, если трансфер Кекчю в «Зенит» состоится, российский клуб откажется от приобретения полузащитника «Торино» Ивана Илича. Российский клуб готов заплатить за Кекчю около 25 миллионов евро. Именно в эту сумму СМИ ранее оценивали возможный переход Илича.

В прошлом сезоне 23-летний турецкий хавбек забил 7 голов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах и отдал 11 результативных передач.

На счету Кекчю также 2 гола в 32 матчах за сборную Турции.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 27 миллионов евро.