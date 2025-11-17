Бителло: «Если бы я играл в «Ботафого», возможно, уже был бы в сборной Бразилии»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал, что хотел в феврале перейти в «Ботафого», чтобы получить шанс быть вызванным в сборную Бразилии.

В январе футболист сначала отказался приезжать на первый зимний сбор «Динамо» в ОАЭ, но к концу месяца вернулся в расположение клуба. СМИ сообщали, что Бителло хочет продолжить карьеру на родине, однако «Динамо» отказалось продавать полузащитника «Ботафого».

«Я смотрел на это предложение с оптимизмом, так как это была уникальная возможность снова играть в моей стране. Если бы я продолжал играть так же, как играю здесь, вероятно, появился бы шанс попасть в сборную. Поскольку я нахожусь здесь, в России, попасть туда немного сложнее. Если бы я играл в «Ботафого» и показывал хороший футбол, возможно, я бы уже был в сборной», — цитирует Бителло Globo.

При этом 25-летний футболист отметил, что счастлив остаться в «Динамо».

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. Он провел 84 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 18 голами и 19 результативными передачами.