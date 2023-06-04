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Сегодня, 19:22

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш приехал на премию РПЛ по итогам сезона вместе с Промесом

Артем Бухаев
Корреспондент
Хаким Зиеш.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал на премию РПЛ по итогам сезона вместе с полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем.

«Мое настроение? Как всегда! Отлично!» — сказал Промес. На вопрос, кто является лучшим, форвард «Спартака» показал на Зиеша.

Ранее стало известно, что Зиеш станет гостем матча медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой».

Зиеш вместе с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом будут наблюдать за встречей со скамейки «Бей Беги». Президентами этого клуба являются футболисты красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Челси
Хаким Зиеш
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