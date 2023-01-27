Полузащитник Чурич верит, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

Сегодня, 19:16
Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал сборы команды и оценил шансы в борьбе за выживание в РПЛ.
— Отдых прошел хорошо, но быстро. Я был в Москве.
— Как вам сбор в Тамбове, где было мало футбольных занятий?
— Я больше люблю футбольные тренировки. Но если мы должны сделать что-то другое, то обязательно это сделаю. Что мне скажут тренеры, то я и буду делать.
— Как вам первый сбор в Турции?
— Доволен первым сбором в Турции. Уверен, что к концу третьего сбора буду еще сильнее.
— Как вам работа с Талалаевым?
— Хорошо. У него более физически требовательная работа. Прошло несколько месяцев, и я уже привык к этому.
— Какой настрой на весеннюю часть сезона? У клуба всего шесть очков.
— Действительно ситуация не простая. Каждый балл важен для нас. Но верю в нашу команду, верю, что мы сможем достичь результата, то есть не вылететь из РПЛ.
После 17 туров «Торпедо» занимает последнее в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования