Полузащитник Чурич верит, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал сборы команды и оценил шансы в борьбе за выживание в РПЛ.

— Отдых прошел хорошо, но быстро. Я был в Москве.

— Как вам сбор в Тамбове, где было мало футбольных занятий?

— Я больше люблю футбольные тренировки. Но если мы должны сделать что-то другое, то обязательно это сделаю. Что мне скажут тренеры, то я и буду делать.

— Как вам первый сбор в Турции?

— Доволен первым сбором в Турции. Уверен, что к концу третьего сбора буду еще сильнее.

— Как вам работа с Талалаевым?

— Хорошо. У него более физически требовательная работа. Прошло несколько месяцев, и я уже привык к этому.

— Какой настрой на весеннюю часть сезона? У клуба всего шесть очков.

— Действительно ситуация не простая. Каждый балл важен для нас. Но верю в нашу команду, верю, что мы сможем достичь результата, то есть не вылететь из РПЛ.

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.