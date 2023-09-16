Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Хочу развиваться, чтобы потом играть в еще более лучших чемпионатах»

Сегодня, 17:32
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился эмоциями от ничьей с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ.
— Очень рад, что помог команде и побольше игрового времени получил. Думаю, в следующих матчах буду еще лучше выступать. Моя позиция? Мне без разницы, где играть, главное, чтобы на поле. Доволен своей игрой, но могу еще лучше. Хотел забить сегодня гол. Но уже в следующих матчах.
— С каким настроением возвращался из сборной?
— Когда забиваешь голы, это придает уверенности, чтобы играть еще лучше.
— Вы пошли к трибуне, где был флаг Узбекистана, кто эти люди?
— В перерыве увидел, сразу пошел, чтобы встретить их. Это просто мои соотечественники. С ними поздоровался и сфоткался.
— Каких представителей Узбекистана, которые играли в России, помните?
— Мирджалол Касымов в «Алании» хорошо играл и отлично бил штрафные. Шомуродов обязательно! Отсюда ушел в топ-лигу.
— Какая ваша цель в РПЛ?
— Хочу развиваться и быть успешным игроком, чтобы потом играть в еще более лучших чемпионатах.
— Кто самый серьезный игрок в ЦСКА?
— Игорь Акинфеев. До прихода сюда уже знал, какой он легендарный игрок. Видел его отбитый пенальти в матче с Испанией.
— Что можешь сказать болельщикам?
— Спасибо, что поддерживаете нас, дай Бог, выиграем.
— ЦСКА не может выиграть 4 игры в РПЛ, какие настроения в команде?
— Мы хотим улучшать свою игру. В чем? Надо использовать свои моменты.
ЦСКА с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
7
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -