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РПЛ

Сегодня, 17:32

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Хочу развиваться, чтобы потом играть в еще более лучших чемпионатах»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился эмоциями от ничьей с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Очень рад, что помог команде и побольше игрового времени получил. Думаю, в следующих матчах буду еще лучше выступать. Моя позиция? Мне без разницы, где играть, главное, чтобы на поле. Доволен своей игрой, но могу еще лучше. Хотел забить сегодня гол. Но уже в следующих матчах.

— С каким настроением возвращался из сборной?

— Когда забиваешь голы, это придает уверенности, чтобы играть еще лучше.

— Вы пошли к трибуне, где был флаг Узбекистана, кто эти люди?

— В перерыве увидел, сразу пошел, чтобы встретить их. Это просто мои соотечественники. С ними поздоровался и сфоткался.

— Каких представителей Узбекистана, которые играли в России, помните?

— Мирджалол Касымов в «Алании» хорошо играл и отлично бил штрафные. Шомуродов обязательно! Отсюда ушел в топ-лигу.

Игроковй эпизод матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. Аттракцион ЦСКА и «Крыльев»: четыре гола, два удаления и сожженные эмоции

— Какая ваша цель в РПЛ?

— Хочу развиваться и быть успешным игроком, чтобы потом играть в еще более лучших чемпионатах.

— Кто самый серьезный игрок в ЦСКА?

— Игорь Акинфеев. До прихода сюда уже знал, какой он легендарный игрок. Видел его отбитый пенальти в матче с Испанией.

— Что можешь сказать болельщикам?

— Спасибо, что поддерживаете нас, дай Бог, выиграем.

— ЦСКА не может выиграть 4 игры в РПЛ, какие настроения в команде?

— Мы хотим улучшать свою игру. В чем? Надо использовать свои моменты.

ЦСКА с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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