Зайнутдинов об уходе из ЦСКА: «Я был счастлив в этом великом клубе»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов попрощался с армейцами после перехода в «Бешикташ».

«Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года. Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру и никогда не был равнодушен на поле», — цитирует игрока пресс-служба ЦСКА.

Также 25-летний игрок сборной Казахстана поблагодарил клуб за то, что пошел ему навстречу.

Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.