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Сегодня, 20:53

Зайнутдинов об итогах сезона РПЛ: «Эмоции положительные, но хотелось первое место»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов поделился мнением о сезоне армейцев в РПЛ.

— Эмоции положительные. Конечно, хотелось первое место. Эта игра была важна для нас.

— Казалось, что вы скромно радовались голам.

— Это моя прошлая команда. Я там начинал, меня там любили.

— Получилось поздороваться?

— После первого тайма удалось поговорить. Сказал как я и все. После матча не удалось поговорить.

— Второе место — это крутой результат для ЦСКА.

— Думаю круто, но впереди очень важный матч. Если мы его выиграем, тогда точно его можно считать положительным.

— Акинфеев сказал, что остался какой-то осадок. Казалось, что могло быть лучше, могло быть золото.

— Конечно, Акинфеев сколько выиграл, сколько медалей. Могло быть лучше, а могло быть и хуже.

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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