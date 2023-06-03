Зайнутдинов об итогах сезона РПЛ: «Эмоции положительные, но хотелось первое место»

Сегодня, 20:53
Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов поделился мнением о сезоне армейцев в РПЛ.
— Эмоции положительные. Конечно, хотелось первое место. Эта игра была важна для нас.
— Казалось, что вы скромно радовались голам.
— Это моя прошлая команда. Я там начинал, меня там любили.
— Получилось поздороваться?
— После первого тайма удалось поговорить. Сказал как я и все. После матча не удалось поговорить.
— Второе место — это крутой результат для ЦСКА.
— Думаю круто, но впереди очень важный матч. Если мы его выиграем, тогда точно его можно считать положительным.
— Акинфеев сказал, что остался какой-то осадок. Казалось, что могло быть лучше, могло быть золото.
— Конечно, Акинфеев сколько выиграл, сколько медалей. Могло быть лучше, а могло быть и хуже.