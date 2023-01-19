Полузащитник ЦСКА Бистрович расторг арендное соглашение с «Лечче» и перешел в голландскую «Фортуну»

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, который первую часть сезона-2022/23 провел в итальянском «Лечче», продолжит карьеру в Нидерландах, сообщает сайт московского клуба.

Игрок договорился с итальянским клубом о досрочном прекращении арендного соглашения и перешел в «Фортуну» из Ситтарда, выступающую в эредивизии.

Там Бистрович будет выступать так же на правах аренды, соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

В нынешнем сезоне Бистрович провел за «Лечче» 11 матче в серии А и 1 матч — в Кубке Италии.