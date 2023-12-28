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Сегодня, 18:02

Полузащитник ЦСКА Ермаков на правах аренды перешел в «Пари НН»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков до конца сезона-2023/24 будет выступать на правах аренды за «Пари НН», сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что текущее соглашение предусматривает опцию выкупа 20-летнего игрока. Если клуб из Нижнего Новгорода осуществит постоянный трансфер футболиста, то ЦСКА будет иметь приоритетное право обратного выкупа.

Ермаков является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев полузащитник выступает с 2022 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за московский клуб во всех турнирах, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка за 18 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Ермаков
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