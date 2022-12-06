Ермаков — о медийном футболе: «Проект очень интересный. Главное — это шоу»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» поделился мнением о медийном футболе.

— Сейчас очень популярен медиафутбол. Как ты к нему относишься?

— Проект очень интересный, интересно смотреть. Там даже играет пацан, который вместе со мной выпускался из академии, — Никита Васильев. Я за медиафутболом специально не слежу, но если попадается в интернете, то могу включить. Только полуфиналы и финал смотрю.

— Кого еще из медийных футболистов знаешь лично?

— Мы были одноклассниками с вратарем 2DROTS и победителем первого сезона Димой Сычевым. Есть забавная история, связанная с ним. Нас как-то попросили спокойно посидеть в спортзале, а мы взяли мячи и начали пинать друг другу. В итоге Дима попал в баскетбольный щит, мяч отскочил и улетел в какую-то старую лампу! В общем, она упала. Сразу же прибежали директор, классный руководитель, завуч. Мы все смеемся, а Дима один переживает...

— В медиафутболе же совсем другие скорости — тебе правда интересно смотреть матчи?

— Главное — это шоу. Плюс во втором сезоне стало больше профессиональных игроков, ветеранов — скорости стали выше. Очень интересно смотреть! Те же «Наши парни» из РФС — конечно, они не показывают тех скоростей, как в молодости. Но мне нравится следить, как они сейчас играют за счет опыта и понимания футбола.

В субботу, 3 декабря, команда 2DROTS во второй раз подряд стала чемпионом Медиалиги.