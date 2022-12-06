Ермаков — об Акинфееве: «Порыбачить с Игорем? Было бы интересно!»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях в команде.

— Со стороны кажется, что в ЦСКА есть четкое разделение на группы: легионеры, молодежь и опытные игроки.

— На самом деле никакого разделения нет. Все общаются друг с другом, просто с кем-то больше, с кем-то меньше. При этом нет никаких проблем подойти за советом к кому-то из старших — всегда помогут.

— Ты сказал, что общение с иностранцами — это вопрос языкового барьера. О чем можно поговорить с Акинфеевым, Набабкиным, Щенниковым?

— Да о разных вещах. Может, обсудить какой-то игровой момент, спросить совет, поговорить о жизни. Нет такого, что они не общаются с молодыми.

— Акинфеев любит рыбалку.

— Порыбачить с Игорем? Было бы интересно!

— Матвей Лукин обращается к Акинфееву по имени и отчеству. Ты тоже?

— Когда здороваюсь или прошу мяч на тренировке, могу сказать: «Игорь». Но в остальном — на «вы». Как он реагирует? Иногда подшучивает в ответ.

— Акинфеев рассказывал, что Вадим Карпов не знает Вагнера Лав и Карвальо, хотя их портреты висят на базе клуба.

— Меня Акинфеев не экзаменовал, но я готов. Обоих знаю!

19-летний Ермаков — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 21 матче за армейцев во всех турнирах.