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Сегодня, 15:38

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане

Алина Савинова
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев победил в номинации «Лучший футболист Узбекистана 2023 года», сообщает Telegram-канал Футбольной ассоциации Узбекистана.

Также на награду претендовали защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов и полузащитник «Навбахора» Остон Урунов.

Файзуллаев стал игроком ЦСКА летом этого года. В текущем сезоне 20-летний вингер забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 18 матчах за московскую команду. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Ранее футболист выступал за «Пахтакор».

За сборную Узбекистана Файзуллаев дебютировал в июне 2023-го. Всего на его счету 8 игр за национальную команду своей страны, в которых он отметился 2 голами.

Источник: https://t.me/FAUzbekistan/56349
Сборная Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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