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Судейство

Сегодня, 19:47

Армеец Файзуллаев не сыграет со «Спартаком». Он может уезжать в сборную

Александр Бобров
Шеф-редактор
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На 7-й минуте матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» Аббосбек Файзуллаев дважды пытался задержать рукой Мирослава Богосаваца и в итоге сфолил на нем.

Судье Рафаэлю Шафееву пришлось наказать армейца предупреждением.

Если верить сайту РПЛ, для Файзуллаева желтая карточка стала четвертой в чемпионате. Он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит матч со «Спартаком», который пройдет 25 апреля.

Теперь узбекистанский футболист может присоединиться к сборной своей страны, которая выступит на молодежном Кубке Азии. Турнир стартовал 15 апреля, Узбекистан выступает в группе D вместе с Вьетнамом, Кувейтом и Малайзией.

Владимир Федотов и&nbsp;Магомед Адиев. ЦСКА — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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