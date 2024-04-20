Армеец Файзуллаев не сыграет со «Спартаком». Он может уезжать в сборную

На 7-й минуте матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» Аббосбек Файзуллаев дважды пытался задержать рукой Мирослава Богосаваца и в итоге сфолил на нем.

Судье Рафаэлю Шафееву пришлось наказать армейца предупреждением.

Если верить сайту РПЛ, для Файзуллаева желтая карточка стала четвертой в чемпионате. Он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит матч со «Спартаком», который пройдет 25 апреля.

Теперь узбекистанский футболист может присоединиться к сборной своей страны, которая выступит на молодежном Кубке Азии. Турнир стартовал 15 апреля, Узбекистан выступает в группе D вместе с Вьетнамом, Кувейтом и Малайзией.