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Сегодня, 22:04

Медина о матче против «Локомотива»: «Не лучший матч, но три очка позволят восстановить уверенность»

Медина прокомментировал итог матча против «Локомотива»
Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал итог матча против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

— Какие впечатления от игры?

— Считаю, что, может быть, не лучший матч. Самое главное, что мы добились победы. Три очка позволят нам восстановить наш уровень уверенности. Конечно, мы допустили ряд ошибок. Эту неделю посвятим исправлению. Самое главное, что на данном этапе взяли три очка и вышли на победный ход. Да, во втором тайме они сильно атаковали, прижимали нас к воротам, доминировали, создавали достаточно много неприятностей. Поэтому на этой неделе будет разбор полетов.

Медина отметился в матче голом на 22-й минуте встречи.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Валенсия 0
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Хесус Медина
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