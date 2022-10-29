Медина о матче против «Локомотива»: «Не лучший матч, но три очка позволят восстановить уверенность»

Сегодня, 22:04
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал итог матча против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.
— Какие впечатления от игры?
— Считаю, что, может быть, не лучший матч. Самое главное, что мы добились победы. Три очка позволят нам восстановить наш уровень уверенности. Конечно, мы допустили ряд ошибок. Эту неделю посвятим исправлению. Самое главное, что на данном этапе взяли три очка и вышли на победный ход. Да, во втором тайме они сильно атаковали, прижимали нас к воротам, доминировали, создавали достаточно много неприятностей. Поэтому на этой неделе будет разбор полетов.
Медина отметился в матче голом на 22-й минуте встречи.
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Основные источники исследования