Полузащитник ЦСКА Медина: «Хочу, чтобы мы закончили сезон как можно выше. А дальше посмотрим, что будет»

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что не задумывался об уходе из московского клуба.
— Мы почти закончили первый сбор. Чувствую себя неплохо, команда хорошо работает. У нас будет несколько выходных, мы отдохнем. Позднее встретимся в Турции, где продолжим тренироваться, чтобы подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме.
— Что с твоим будущим? Долго планируешь играть в ЦСКА?
— Я счастлив, доволен всем. Мне все помогают. Я полностью сфокусирован на клубе. Хочу, чтобы мы закончили сезон как можно выше. А дальше посмотрим, что будет.
— ЦСКА может стать чемпионом?
— Мы верим в себя, верим в команду. Ставим высокие цели, хотим стать чемпионами. В текущей ситуации лидер чемпионата оторвался далеко. Мы приложим максимум усилий.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования