Полузащитник ЦСКА Медина: «Хочу, чтобы мы закончили сезон как можно выше. А дальше посмотрим, что будет»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что не задумывался об уходе из московского клуба.

— Мы почти закончили первый сбор. Чувствую себя неплохо, команда хорошо работает. У нас будет несколько выходных, мы отдохнем. Позднее встретимся в Турции, где продолжим тренироваться, чтобы подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме.

— Что с твоим будущим? Долго планируешь играть в ЦСКА?

— Я счастлив, доволен всем. Мне все помогают. Я полностью сфокусирован на клубе. Хочу, чтобы мы закончили сезон как можно выше. А дальше посмотрим, что будет.

— ЦСКА может стать чемпионом?

— Мы верим в себя, верим в команду. Ставим высокие цели, хотим стать чемпионами. В текущей ситуации лидер чемпионата оторвался далеко. Мы приложим максимум усилий.