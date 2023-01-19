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Сегодня, 18:36

Полузащитник ЦСКА Медина: «Хочу, чтобы мы закончили сезон как можно выше. А дальше посмотрим, что будет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что не задумывался об уходе из московского клуба.

— Мы почти закончили первый сбор. Чувствую себя неплохо, команда хорошо работает. У нас будет несколько выходных, мы отдохнем. Позднее встретимся в Турции, где продолжим тренироваться, чтобы подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме.

— Что с твоим будущим? Долго планируешь играть в ЦСКА?

— Я счастлив, доволен всем. Мне все помогают. Я полностью сфокусирован на клубе. Хочу, чтобы мы закончили сезон как можно выше. А дальше посмотрим, что будет.

— ЦСКА может стать чемпионом?

— Мы верим в себя, верим в команду. Ставим высокие цели, хотим стать чемпионами. В текущей ситуации лидер чемпионата оторвался далеко. Мы приложим максимум усилий.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Хесус Медина
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