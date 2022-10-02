Карраскаль ответил на вопрос о конкуренции ЦСКА с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом».

«Легко ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом»? В первую очередь нам надо сосредоточиться на себе, на наших недочетах, которые мы можем исправить», — сказал Карраскаль «СЭ».

Пслее 11 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. В следующем туре москвский клуб на своем поле 8 октября примет «Динамо».