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Сегодня, 13:20

Карраскаль — о конкуренции с «Зенитом»: «В первую очередь нам надо сосредоточиться на себе»

Карраскаль ответил на вопрос о конкуренции ЦСКА с «Зенитом»
Мария Куцубеева
,  
Микеле Антонов

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом».

«Легко ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом»? В первую очередь нам надо сосредоточиться на себе, на наших недочетах, которые мы можем исправить», — сказал Карраскаль «СЭ».

Пслее 11 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. В следующем туре москвский клуб на своем поле 8 октября примет «Динамо».

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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