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Карраскаль — об инциденте с заменой в дерби: «Понимаю, что мне нужно повзрослеть»

Карраскаль ответил на вопрос о своем недовольстве заменой по ходу против «Спартака»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем недовольстве заменой по ходу матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

— Футбол для меня все. Это моя жизнь! Покидать поле во время дерби в тот момент, когда команда в тебе нуждается, ужасно... Это очень огорчает. Понимаю, что мне необходимо принимать такие ситуации. И наконец-то повзрослеть — в том смысле, чтобы больше не давать волю эмоциям.

Но в любом случае я ничего не имел против тренеров — это чисто игровые вещи: я хочу полностью отдаваться игре, борьбе... Просто иногда не получается. Возможно, мои эмоции выглядят как-то по-детски. С другой стороны, посмотрите на Месси или Роналду — они провели миллион матчей, но иногда ведут себя точно так же. Тогда почему мне нельзя, ха-ха! — сказал Карраскаль.

Карраскаль был заменен на 66-й минуте, вместо него на поле вышел Никита Ермаков. Колумбиец сразу после замены выказал недовольство решением главного тренера Владимира Федотова. Тот, в свою очередь, после матча предложил недовольным заменами Карраскалю и Хесусу Медине их недовольство «засунуть в одно место».

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» — здесь

Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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