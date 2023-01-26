Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Карраскаль — об инциденте в матче с «Симбой»: «Привык, что бьют по ногам, но зубы еще не ломали!»

Карраскаль ответил на вопрос о выбитом зубе в товарищеском матче против «Симбы» из Танзании
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выбитом зубе в товарищеском матче против «Симбы» из Танзании (2:2).

«В конце матча получил сильнейший удар. Я с мячом уходил в центр, а соперник выставил плечо — встретил меня таким образом. И я налетел на него на всей скорости! Удар был очень жестким. Футбол — не просто игра, это еще и борьба. Эти стыки — часть футбола. Опять же, техничные игроки вроде меня довольно часто страдают, потому что против нас играют жестко, а порой и грубо. Мне не привыкать, когда меня бьют по ногам. Но чтобы ломали зубы — такого еще не было, ха-ха! Получал от соперников раньше только в подкатах», — сказал Карраскаль.

24-летний колумбиец в сезоне-2022/23 забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Карраскаль назвал Акинфеева главным авторитетом в ЦСКА: «Он — легенда и человек, которого все уважают»
Карраскаль — о дерби со «Спартаком»: «В следующем матче кровь закипит в жилах!»
Карраскаль считает, что ЦСКА способен догнать «Спартак» в чемпионате России
«Успокаивал семью: в Москве безопасно! Хочу надолго остаться в России». Интервью Хорхе Карраскаля
Сафонов: «Не могу представить, что Тюкавин проведет всю карьеру в «Динамо»
Радимов: «Не исключаю, что Бакаев может вернуться в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Карраскаль назвал Акинфеева главным авторитетом в ЦСКА: «Он — легенда и человек, которого все уважают»