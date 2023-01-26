Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выбитом зубе в товарищеском матче против «Симбы» из Танзании (2:2).

«В конце матча получил сильнейший удар. Я с мячом уходил в центр, а соперник выставил плечо — встретил меня таким образом. И я налетел на него на всей скорости! Удар был очень жестким. Футбол — не просто игра, это еще и борьба. Эти стыки — часть футбола. Опять же, техничные игроки вроде меня довольно часто страдают, потому что против нас играют жестко, а порой и грубо. Мне не привыкать, когда меня бьют по ногам. Но чтобы ломали зубы — такого еще не было, ха-ха! Получал от соперников раньше только в подкатах», — сказал Карраскаль.

24-летний колумбиец в сезоне-2022/23 забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь