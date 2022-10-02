Карраскаль поделился эмоциями от дебюта за сборную Колумбии: «Моя мечта сбылась!»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после дебюта за сборную Колумбии.

«Я очень рад, что моя мечта сбылась! Я рад тому, что происходит, и продолжу дальше хорошо работать, чтобы соответствовать уровню сборной», — сказал Карраскаль «СЭ».

Помимо полузащитника ЦСКА приглашение в сборную Колумбии также получил полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

Колумбийские футболисты не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.