Карраскаль поделился эмоциями от дебюта за сборную Колумбии: «Моя мечта сбылась!»

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после дебюта за сборную Колумбии.
«Я очень рад, что моя мечта сбылась! Я рад тому, что происходит, и продолжу дальше хорошо работать, чтобы соответствовать уровню сборной», — сказал Карраскаль «СЭ».
Помимо полузащитника ЦСКА приглашение в сборную Колумбии также получил полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.
Колумбийские футболисты не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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Основные источники исследования