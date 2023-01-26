Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Карраскаль назвал Акинфеева главным авторитетом в ЦСКА: «Он — легенда и человек, которого все уважают»

Карраскаль рассказал, кто является для него главными авторитетами в ЦСКА
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» рассказал, кто является для него главными авторитетами в команде.

«Конечно, главный авторитет — это Игорь [Акинфеев]. Он — легенда ЦСКА и человек, которого все уважают. Еще назову Чалова, Хесуса [Медину], Мендеса, Сашу [Зделара], Дивеева, Кучаева, Облякова... Получается, я назвал почти всех! Но давайте оставим, потому что все правда отлично работают и вносят свой вклад в результаты ЦСКА. Кстати, я забыл старичка — Набу (Кирилл Набабкин, — Прим. «СЭ»)! Он тоже важный человек для нашей команды», — сказал Карраскаль «СЭ».

В этом сезоне 36-летний Акинфеев принял участие в 18 матчах ЦСКА, в которых пропустил 19 голов и 5 раз сохранил ворота сухими.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Игорь Акинфеев
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Карраскаль — об инциденте в матче с «Симбой»: «Привык, что бьют по ногам, но зубы еще не ломали!»
Карраскаль — о дерби со «Спартаком»: «В следующем матче кровь закипит в жилах!»
Карраскаль считает, что ЦСКА способен догнать «Спартак» в чемпионате России
«Успокаивал семью: в Москве безопасно! Хочу надолго остаться в России». Интервью Хорхе Карраскаля
Сафонов: «Не могу представить, что Тюкавин проведет всю карьеру в «Динамо»
Радимов: «Не исключаю, что Бакаев может вернуться в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Карраскаль — о дерби со «Спартаком»: «В следующем матче кровь закипит в жилах!»

Карраскаль — об инциденте в матче с «Симбой»: «Привык, что бьют по ногам, но зубы еще не ломали!»