Карраскаль рассказал, кто является для него главными авторитетами в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» рассказал, кто является для него главными авторитетами в команде.

«Конечно, главный авторитет — это Игорь [Акинфеев]. Он — легенда ЦСКА и человек, которого все уважают. Еще назову Чалова, Хесуса [Медину], Мендеса, Сашу [Зделара], Дивеева, Кучаева, Облякова... Получается, я назвал почти всех! Но давайте оставим, потому что все правда отлично работают и вносят свой вклад в результаты ЦСКА. Кстати, я забыл старичка — Набу (Кирилл Набабкин, — Прим. «СЭ»)! Он тоже важный человек для нашей команды», — сказал Карраскаль «СЭ».

В этом сезоне 36-летний Акинфеев принял участие в 18 матчах ЦСКА, в которых пропустил 19 голов и 5 раз сохранил ворота сухими.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь