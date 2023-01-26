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Карраскаль — о дерби со «Спартаком»: «В следующем матче кровь закипит в жилах!»

Карраскаль в высказался о противостоянии ЦСКА со «Спартаком»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Хорхе Карраскаль (в центре) в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» высказался о противостоянии армейцев со «Спартаком».

«Я прочувствовал противостояние ЦСКА и «Спартака» в третьем дерби — перед игрой прямо ощущалось напряжение, какая-то дрожь: все ждали матча, настраивались на него. Так что, когда в следующий раз выйду на поле против «Спартака», уже полностью буду понимать, что это такое — кровь в жилах закипит! В первом дерби я вообще дебютировал за ЦСКА: мы победили, а я даже и не понял, что это было. Но сейчас уже проникся», — сказал Карраскаль.

Присоединившийся к ЦСКА в феврале прошлого года Карраскаль принял участие в трех дерби. В минувшем сезоне армейцы с его участием обыграли «Спартак» в рамках РПЛ (2:0) и проиграли в четвертьфинале Кубка России (0:1). А в нынешнем розыгрыше РПЛ команды на «ВЭБ-Арене» сыграли вничью (2:2).

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Хорхе Карраскаль
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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