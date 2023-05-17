Обляков о матче со «Спартаком»: «Ожидания боевые»

17 мая, 17:05
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.
— Какие ожидания перед дерби?
— Боевые, мы максимально настроены. Другого настроя и не может быть.
— В чем главная сила «Спартака»?
— Не знаю, честно. Разберем еще игру их. Будет видно в воскресенье.
— Сегодня прошло ровно семь лет с того момента, как ЦСКА в первом дерби обыграл на «Открытии Банк Арене» «Спартак» со счетом 4:0. Сможете повторить?
— Загадывать не буду. Наговорить можно много слов, а на деле увидим в воскресенье. Мы будем биться.
— Тяжело ли готовиться к «Спартаку», потому что это куражная команда? Они могут выиграть супер-матч, но могут и провалиться.
— Хороший соперник, топовые футболисты. Не знаю, как у них получается, да и не особо интересно.
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.