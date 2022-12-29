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Карраскаль: «Я счастлив в ЦСКА, но не знаю, останусь ли в клубе, или уйду зимой»

Иван Торопцев
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль допустил, что может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

«Я счастлив в России. Не знаю, останусь ли я в ЦСКА или уйду, но мне все нравится в нынешней команде. Какова вероятность, что я сменю команду зимой? Честно говоря, я не знаю, этим занимается мой агент. Надеюсь, когда в России закончатся праздники, мне скажут, что будет дальше.
Беспокоит ли меня то, что российские клубы не могут выступать в еврокубках? Конечно. Я бы хотел поиграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, но в нынешних обстоятельствах моя команда не может принимать участие в этих турнирах. Единственное, что я могу сказать с уверенностью — я счастлив, люди в клубе и болельщики любят меня. Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит Primertiempo слова Карраскаля.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля нынешнего года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с красно-синими действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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