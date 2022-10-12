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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев назвал любимую фигуристку.
«Сразу скажу, моя любимая фигуристка — Александра Трусова. Когда мы играли в футбол, она бежала везде — втыкается, куется. Ее опорником надо ставить», — цитирует Кучаева Sport24.
Ранее Трусова вместе с фигуристом Марком Кондратюком присутствовала на матче 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:1).
24-летний футболист состоит в отношениях с бронзовой чемпионкой мира и двукратной серебряной чемпионкой Европы Еленой Радионовой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования