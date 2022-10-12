Кучаев назвал любимую фигуристку

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев назвал любимую фигуристку.

«Сразу скажу, моя любимая фигуристка — Александра Трусова. Когда мы играли в футбол, она бежала везде — втыкается, куется. Ее опорником надо ставить», — цитирует Кучаева Sport24.

Ранее Трусова вместе с фигуристом Марком Кондратюком присутствовала на матче 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:1).

24-летний футболист состоит в отношениях с бронзовой чемпионкой мира и двукратной серебряной чемпионкой Европы Еленой Радионовой.