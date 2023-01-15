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Сегодня, 17:23

Кучаев: «На сборах игра и задачи совсем другие, чем в РПЛ. Сложно судить о сопернике»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвел итоги товарищеского матча против танзанийского клуба «Симба» (2:2).

«На сборах игра и задачи совсем другие, чем в РПЛ. Сложно судить о сопернике.

Грубо играл соперник? Ну, это футбол. Есть судья, который должен разграничивать такие вещи. Порой случается всякое.

Чувствую себя хорошо, пока под нагрузками, но набираем форму, тренируемся, работаем. Не переживаю, что болельщики будут судить по нам после результата этого матча. Скоро возобновится сезон, там уже мы покажем себя», — сказал Кучаев.

Следующий матч на первом зимнем сборе ЦСКА проведет 19 января против «Оренбурга».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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