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Сегодня, 12:49

Бистрович о своем будущем: «Приехал на сборы, а дальше решать ЦСКА и тренерскому штабу»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал начало сборов в московском клубе.

— Сейчас вы будете проходить сборы с ЦСКА. У вас есть настрой и желание остаться в команде при Николиче?

— Сейчас я приехал на сборы — полностью к ним готов. Ну а дальше решать будет тренерский штаб и клуб.

— Следите за сборной Хорватии на Евро-2024? Как вам матч с Испанией?

— Конечно, мы не очень хорошо начали турнир. Но на этом групповом этапе еще есть время исправить ошибки.

— Вы общались с Николой Влашичем?

— Мы общались перед Евро. Я знал, что у него есть повреждение. Он сделал все возможное, чтобы быть готовым к турниру, но, к сожалению, не получилось.

В прошлом сезоне 26-летний хорват выступал на правах аренды за «Балтику». В 31 матче за клуб он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Кристиян Бистрович
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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