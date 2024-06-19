Бистрович о своем будущем: «Приехал на сборы, а дальше решать ЦСКА и тренерскому штабу»

Сегодня, 12:49
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал начало сборов в московском клубе.
— Сейчас вы будете проходить сборы с ЦСКА. У вас есть настрой и желание остаться в команде при Николиче?
— Сейчас я приехал на сборы — полностью к ним готов. Ну а дальше решать будет тренерский штаб и клуб.
— Следите за сборной Хорватии на Евро-2024? Как вам матч с Испанией?
— Конечно, мы не очень хорошо начали турнир. Но на этом групповом этапе еще есть время исправить ошибки.
— Вы общались с Николой Влашичем?
— Мы общались перед Евро. Я знал, что у него есть повреждение. Он сделал все возможное, чтобы быть готовым к турниру, но, к сожалению, не получилось.
В прошлом сезоне 26-летний хорват выступал на правах аренды за «Балтику». В 31 матче за клуб он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.