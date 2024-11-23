Сегодня, 16:57
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.
— Думаю, что провели очень хороший первый тайм. Могли вести в 2-3 мяча. Случилось два рикошета. Потеря концентрации? Мы были нацелены на игру. Во втором тайме было сложно, старались. Все выкладывались на 100 процентов.
— Что можете сказать по погоде? Вы играли за «Балтику», когда был сильный снегопад, против «Спартака».
— В матче «Балтика» — «Спартак» в прошлом сезоне было намного сложнее. Лежал снег 10 сантиметров. Сейчас такого не было.
— Тяжелый период, чем можете объяснить?
— Случилось несколько неудачных игр. Будем стараться все вместе подняться.
ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче РПЛ московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)