Бистрович: «Ловрен любит Россию и Питер. Ему будет лучше остаться в «Зените»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказал мнение о перспективах своего соотечественника из Хорватии Деяна Ловрена, выступающего за «Зенит».

— У Ловрена скоро заканчивается контракт с «Зенитом». Ему стоит оставаться в России?

— Деян — топовый и опытный игрок. Он сам знает, что будет лучше для его карьеры. Деяну нравится в «Зените» и в России. Всего лишь за год он стал там капитаном и лидером, это говорит о его любви к «Зениту», Петербурге и всей стране. Уверен: Ловрену лучше всего продолжать карьеру в России, — цитирует Бистровича Sport24.

Контракт 33-летнего Ловрена с «зенитом» истекает летом 2023 года.