Бистрович: «Сериа А не космос. В Италии играют только на результат»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за итальянский «Лечче» на правах аренды, сравнил уровень российской премьер-лиги и итальянской серии А.

— Серия А на фоне РПЛ — космос?

— Нет, не скажу, что это прямо другая вселенная. Отличия — да: скажем, в Италии большинство команд играют в оборонительный футбол. В отличие от России, здесь играют только на результат, не демонстрируя яркий футбол. Итальянцам достаточно забить один гол в матче или скатать нулевую ничью. Лишь бы набрать очки.

Если сравнивать ЦСКА и «Лечче»... В России я играл за команду из верхней части таблицы и чаще получал возможность выйти на поле, чем оставался на лавке. А тут попал к аутсайдерам, для которого ключевая задача — сохранить прописку в серии А. Это отличное испытание и опыт — попробовать себя в одной из топ-5 лиг Европы.

РПЛ, как и другие лиги, тоже сильна. Освоиться там было сложно: привыкаешь к тактике, к тренерскому штабу... А меняешь страну — привыкаешь заново, — заявил Бистрович Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Лечче» 11 матчей и не отметился результативными действиями.