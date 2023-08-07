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Сегодня, 18:45

Кучаев: «Хотелось бы верить, что Слуцкий вернется к тренерской деятельности»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал медийную активность российского тренера Леонида Слуцкого.

«Не смотрю шоу такого направления, такие шутки мне не близки. Но я его в этом поддерживаю. Он говорил мне как-то: «Если тебе что-то нравится, делай, не думай». Если ему это нравится, если он получает супер большие эмоции, удовольствие, почему ему этим не заниматься? Каждый мыслит и видит по-своему. Если он кайфует, пускай кайфует», — сказал Кучаев.

Кучаев также поделился мнение насчет того, вернется ли Слуцкий к тренерской деятельности.

«Хотел бы верить, что он вернется к тренерской деятельности. Хочется, чтобы он получал от жизни удовольствие. Если он получает удовольствие в медиапространстве, а не футболе, я скажу ему: «Оставайтесь в медиапространстве, не идите в футбол», — добавил Кучаев.

Константин Кучаев
Леонид Слуцкий
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