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27 мая, 22:40

Полузащитник ЦСКА Кучаев: «Настрой на финал Кубка — все или ничего»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о ничьей с «Краснодаром» в матче 29-го тура чемпионата России (0:0).

«Краснодар» старается играть в футбол, против нее интересно проверить на что ты способен, показать свою игру. Думаю, после этой игры сделаем работу над ошибками и что-то поменяем, что-то добавим в нашу игру. Есть над чем подумать, есть время для этого. Перегорели? Сложно сказать, наверное, устали в первом тайме, больше приходилось играть без мяча. В финале Кубка, думаю, будем в равных условиях. И для «Краснодара» это большое событие, и для нас. Настрой на финал — все или ничего, конечно», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков.

Финал FONBET Кубка России между армейцами и «Краснодаром» пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-kuchaev-nastroj-na-final-kubka-vse-ili-nichego/
Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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