Кучаев — о дубле Мухина: «Он много работает над собой, в хорошей форме находится»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Скамейка не очень широкая, а победили «Локомотив», который может выпустить пятерых без потери качества...

— Играют не фамилии, играют люди. Если эти фамилии неизвестны, это не значит, что это плохие футболисты. У них все впереди. Они молодые и амбициозные. Я бы не сказал, что у нас нет скамейки.

— Не напрягают травмы? То Дивеев, то Роша, то теперь Зайнутдинов...

— В принципе, конечно, мы переживаем за ребят, потому что это железные игроки основного состава. Без них приходится тяжело, но в целом опять же мы все профессионалы, мы должны максимум показывать на поле. Если кто-то выбывает — должны помогать новичкам адаптироваться, как-то прибавить, заменить уже состоявшихся игроков состава. Поэтому приходится и самим что-то приобретать в этой ситуации.

— Со стороны в раздевалке и на тренировке наблюдался особый настрой у Мухина против бывшей команды?

— Все было как обычно, мы готовились к матчу, как к любому. Муха ничем таким не был разозлен. Он просто хорошо смотрелся, в хорошей форме находится. Он необязательно только с «Локомотивом» может такую игру показывать, а может каждый раз.

— Что в раздевалке сказали после такого перформанса?

— Ничего. Поздравили его. Все, конечно, были удивлены, что он забил два гола. Никто не ожидал. Но с другой стороны он много работает над собой и в принципе.