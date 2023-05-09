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Сегодня, 13:30

Кучаев — о депрессии: «Я был подавлен и не понимал, для чего существую»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров / Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» рассказал, как боролся с депрессией.

— «Депрессии не существует — все от безделья», — тебя не задели эти слова Дзюбы, учитывая, как тяжело ты пережил травму «крестов»?

— Это его субъективное мнение. Почему оно меня должно как-то задеть? Если у Артема не было депрессии, это не значит, что ее не существует. Но мнение сформироваться может. Просто я с ним не согласен.

— В тот период ты был близок к депрессии?

— Очень. Наверное, в депрессии я все же не был — ну, или просто не понял этого. Но морально было тяжело: ничего не хочется, ты подавлен, нет никаких амбиций. Руки опускаются, ты сидишь и не понимаешь, для чего ты вообще существуешь. Я был на костылях, восстановление шло супертяжело, не по плану...

— Как выкарабкался?

— Родители, будущая жена, друзья помогали. Они и физически, и морально поддерживали меня. Пытались отвлечь, общались на нефутбольные темы.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь

Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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